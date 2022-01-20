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Здоровье

Стало известно, кого затронет сокращение карантина до 7 дней

Врач-вирусолог Евгений Тимаков заявил, что карантин с 14 до 7 дней сократится для людей, контактировавших с зараженными COVID-19, сообщает ТАСС.

Карантин.
Карантин.
Фото из открытых источников.

По словам эксперта, для пациентов с коронавирусом будет установлен карантин до выздоровления. Объясняется сокращение сроков для контактных тем, что инкубационный период штаммов «дельта» и «омикрон» меньше.

«Сокращение срока карантина — это не для болеющих, а для человека, который находился в контакте с тем, кто заболел. Потому что штамм „омикрон“ имеет короткий инкубационный период, который не превышает 7 дней», — уточнил Тимаков.

Как объяснил врач, заболевший новым вариантом коронавируса или «дельтой», будет соблюдать карантин до полной поправки, пишет Газета.Ru.

Время карантина решили сократить для стабильности рабочего режима.

Ранее новые правила на период пандемии анонсировала вице-премьер Татьяна Голикова.

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