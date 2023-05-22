23 мая
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Здоровье

Стало известно, почему курильщики толстеют после отказа от табака

Отказ от сигарет часто приводит к очень сильному набору веса.

Курение запрещено.
Курение запрещено.

Решившие бросить курить, часто сталкиваются с проблемой набора веса. Случается, до 10 килограммов лишнего веса.

Дело в том, что никотин и другие компоненты табачного дыма подавляют синтез гормона грелина, отвечающего за чувство аппетита, уверены ученые.

Курение крайне сильно влияет на энергобаланс тела, что может вызываться изменениями в уровне грелина в организме, следует из результатов исследования, пишет big-rostov.ru.

Год назад россияне стали больше курить. Подобная ситуация наблюдалась и в локдаун, в апреле 2020 года.

При этом мужчины курят чаще женщин – в среднем по 16 сигарет против 13 у женщин.

Ранее россияне рассказали, сколько денег тратят на сигареты.

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