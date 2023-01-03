Стало известно, сколько человек попало в краевые больницы в Новый год

Медики краевой больницы скорой медицинской помощи № 2 рассказали, что встретили новый год относительно спокойно. Пациентов поступило не больше, чем обычно, все идут на поправку. Об этом сообщают «Вести Алтай».

Около 100 человек обратились в отделение травматологии на ул. Малахова, 51, в первые дни 2023 года. Медики говорят, что это обычное число пациентов для этого периода.



В инфекционное отделение № 2 поступило 26 детей с кишечными инфекциями. Прогнозы у всех благоприятные. По словам заведующей детским инфекционным отделением № 2 Галины Филипповны, показатели не сильно поменялись, по сравнению с прошлым годом.

В отделении токсикологии оказалось всего двое человек с алкогольным отравлением. Одного уже выписали.

Однако, несмотря на небольшие цифры, делать выводы еще рано. Медики призывают жителей Барнаула соблюдать правила безопасности во время зимних развлечений и не употреблять некачественный алкоголь или просроченные салаты.