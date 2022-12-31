Отказаться от оливье и селедки под шубой на новогоднем столе призвала диетолог

Новогоднее застолье — испытание для желудка и печени, навредить здоровью может не только алкоголь и жирная пища, но и любимые салаты, пишет « Доктор Питер ».

Переедание в новогоднюю ночь может закончиться несварением или проблемами с поджелудочной железой, сообщила врач-диетолог Центра медицинской профилактики Великого Новгорода Антонина Чарышкина.

Диетолог советует отказаться от оливье и селедки под шубой или попытаться снизить их вред.

По мнению доктора, в оливье можно заменить майонез на соус из смеси йогурта, горчицы и лимонного сока. И калорийность блюда уже уменьшится в 5 раз. А вместо вареной колбасы в салат можно добавить отварное куриное мясо или свинину. Не нужно добавлять картофель, в крайнем случае — взять его совсем немного. К маринованным огурцам можно добавить свежие. Так сбалансируется соотношение простых углеводов и пищевых волокон, пишет Газета.Ru.

Чтобы сделать полезной селедку под шубой, стоит выбирать малосольную рыбу и добавить в салат слой тертого яблока.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, сколько времени «живут» новогодние салаты.