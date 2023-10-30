Стало известно, сколько сахара безопасно класть в кофе и чай

Ученые из Лейденского университета выявили, как добавление сахара в кофе и чай влияет на здоровье, сообщает Lenta.ru.

Они заявили, что сахар в кофе и чае не имеет негативного влияния на организм.

Данные взяли за 32 года наблюдений. В исследование участвовало почти три тыс. человек. Они ежедневно пили чай или кофе с разным количеством добавленного в напиток сахара.

Специалисты провели обследование их здоровья в начале и в конце. Они также оценили причины ухода из жизни некоторых участников.

Результаты показали, что добавление сахара в напитки не связано с преждевременной смертью. Коэффициент ранней смерти возрос всего на единицу.

Отмечается, что в газированных напитках содержится огромное количество сахара, поэтому, употребляя их, эффект не сохраняется. А также если в рационе присутствует много сладостей, белочек, сладких йогуртов и газировок, то все это пагубно влияет на здоровье.

Врач заявил, что переизбыток сахара повышает риск образования камней в почках.

Ранее назвали один сладкий продукт, который не подходит для завтрака и вызывает диабет.