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Здоровье

Назван один сладкий продукт, который не подходит для завтрака и вызывает диабет

Фруктовые йогурты на завтрак могут спровоцировать лишний вес и повышают риск диабета, предупредила в интервью радио Sputnik диетолог-нутрициолог Екатерина Матыскина.

Йогурт, ягоды, завтрак.
Йогурт, ягоды, завтрак.
СС0

Врач уверяет: привычка есть йогурты по утрам может нанести вред здоровью. По ее словам, если в таких продуктах содержатся фрукты и злаки, то, значит, присутствует и сахар.

«Если съесть йогурт с добавленным сахаром, то произойдет быстрый подъем уровня сахара, а затем его быстрый спад», — утверждает Матыскина.

Нутрициолог отметила, что после такого завтрака человек будет устраивать перекусы, не дождавшись обеда. При этом опасно, что резкие подъемы и спады уровня сахара могут привести к «инсулиновым качелям».

«Для транспортировки сахара из пищи в кровь организму надо вырабатывать большое количество гормона инсулина. В итоге немного сахара из йогурта попадает в кровь, а большое количество инсулина остается <…> У организма появляется потребность в том, чтобы опять что-то съесть», — заверила она.

Эксперт добавила, что утром организм нужно насытить энергией, чтобы ее хватило минимум до обеда.

Кстати, недавно эксперт рассказала, почему искусственный подсластитель опасен для здоровья.

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