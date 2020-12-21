Стало известно, сколько врачей умерло от COVID-19 в Алтайском крае

По каждому случаю заражения проводится служебное расследование совместно с Фондом социального страхования, Роспотребнадзором и Центром профессиональных патологий.

В 16 случаях причиной смерти медиков стал COVID-19.

Попов рассказал, что на 1339 человек в регионе выросла смертность в октябре текущего года и предположил, что статистика за ноябрь будет аналогичной. Он также подчеркнул, что более 500 человек, переболевших коронавирусом с апреля по ноябрь, умерли от сердечно-сосудистых заболеваний в течение некоторого времени, последующего за лечением — от 1 до 6 месяцев.

Это показывает, насколько важно лечить и сопутствующие заболевания.

При этом известно, что есть высокий риск повторного заражения, о нем следует помнить всем, кто уже переболел. Министр отметил, что эти люди также должны соблюдать меры профилактики.