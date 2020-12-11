Алтайский край вошел в лидеры по росту смертности в России

За октябрь в крае умерло 4,6 тыс. человек, что почти на 2 тыс. больше, чем в прошлом году.
Чукотка по приросту (+65%) заняла первое место, но там за месяц умерло 53 человека против 32 в октябре 2019 года.
Всего за 10 месяцев 2020 года в Алтайском крае, по данным статистики, умерло 28 912 человек, что на 1 339 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Прирост составил 4,9%.
При этом родилось 16 604 человека (17 978 — в 2019), это на 7,6% меньше, чем за 10 месяцев 2019 года.
Ранее сообщалось, что в Алтайском крае резко сократилось количество пенсионеров.