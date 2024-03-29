29 марта
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Здоровье

Стало известно, за каким состоянием психики могут скрываться серьезные болезни

Врачи рассказали, как за паническими атаками скрывается ряд опасных заболеваний, сообщает Lenta.ru.

Психотерапия. Депрессия.
Психотерапия. Депрессия.
unsplash.com

Весной у людей часто наблюдают раздражительность и необъяснимую тревогу. Их максимальным проявлением может стать паническая атака.

Признаки панической атаки

  • учащенное сердцебиение,
  • одышка,
  • плохое самочувствие,
  • боли разной локализации.

Специалисты рекомендуют не пытаться справиться самостоятельно и обратиться к врачу. Эпизоды панических атак могут скрывать серьезные болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.

Ранее онколог рассказал, как распознать опасные родинки.

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