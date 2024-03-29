Стало известно, за каким состоянием психики могут скрываться серьезные болезни

Весной у людей часто наблюдают раздражительность и необъяснимую тревогу. Их максимальным проявлением может стать паническая атака.
Признаки панической атаки
- учащенное сердцебиение,
- одышка,
- плохое самочувствие,
- боли разной локализации.
Специалисты рекомендуют не пытаться справиться самостоятельно и обратиться к врачу. Эпизоды панических атак могут скрывать серьезные болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем организма.
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