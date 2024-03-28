28 марта
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Здоровье

Онколог рассказал, как распознать опасные родинки

Онколог Антон Иванов рассказал, что родинки безопасны и не могут нанести ред человеку. Однако есть средние и крупные невусы, которые могут перерасти в злокачественную опухоль. Об этом сообщает «Газета.Ru».

Родинки.
Родинки.
СС0.

Врач отметил, что средние и крупные родинки могут перерастать в меланому. Обычно мелкие невусы занимают площадь до 1,5 мм, средние — до 10 мм, а крупные — более 10 мм.

При этом перерождение может начаться без видимых причин. Следует сразу обратиться к дерматологу, если родинка начала менять окрас и текстуру.

На злокачественные процессы могут указывать кровотечения из невуса, появление болезненных ощущений, а также зуд и жжение.

Ранее сообщалось, что доктор рассказал, почему горячий душ может быть опасным.

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