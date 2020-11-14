Статистика оперштаба Алтайского края: 241 человек заразился за сутки коронавирусом

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрирован 241 новый случай заболевания COVID-19, выздоровело 380 пациентов, умерло 14 человек, от COVID-19 — 6.

Количество тяжелобольных — 634, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 179.

Минздравом региона развернуто 5903 койки, к кислороду имеют подключение 3113, с ИВЛ — 503. Резервных коек — 1435.

Новые случаи

За минувшие сутки в крае зарегистрирован 241 новый случай заболевания (в том числе бессимптомные случаи) коронавирусной инфекцией: Барнаул — 82,, Бийск — 17, Заринск — 10, Рубцовск — 9, Белокуриха, Славгород, Яровое, Первомайский район — по 6 заболевших, Новоалтайск, Заринский, Кулундинский, Мамонтовский, Новичихинский, Панкрушихинский районы — по 4 заболевших, Алейск, Баевский, Бурлинский, Быстроистокский, Егорьевский, Залесовский, Змеиногорский, Калманский, Ключевской, Курьинский, Локтевский, Петропавловский районы — по 3 заболевших, ЗАТО Сибирский, Алтайский, Благовещенский, Волчихинский, Зональный, Краснощековский, Михайловский, Немецкий национальный, Павловский, Поспелихинский, Ребрихинский, Родинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Чарышский районы — по 2 заболевших, Алейский, Завьяловский, Каменский, Косихинский, Смоленский, Советский, Солонешенский районы — по 1 заболевшему.

По данным стопкоронавирус.рф, в Алтайском крае с 13 до 14 ноября зарегистрировано 237 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Зафиксировано выздоровлений — 184, смертей с подтвержденным коронавирусом — 9 человек.