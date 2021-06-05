Статистика по коронавирусу в Алтайском крае ползет вниз

За прошедшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 46 новых случаев заражения COVID-19. Скончались от коронавируса 8 человек. Такие данные сообщили в региональном оперштабе.

Впервые за несколько месяцев суточный прирост новых случаев коронавируса оказался меньше 50. Всего с момента наблюдений COVID-19 заболели почти 52 тыс. человек, выздоровели — 46 793 пациента, скончались — 3 272 человека.

Новые случаи коронавируса выявлены за прошедшие сутки:

Барнаул — 32,

Бийск — 6,

Бийский район — 5,

Рубцовск , Павловский район — по 3,

Павловский район — по 3, Благовещенский район — 2,

ЗАТО Сибирский , Баевский , Первомайский , Троицкий , Шипуновский районы — по 1.

В настоящее время в Алтайском крае еще насчитывается 144 тяжелобольных коронавирусом, 51 пациент подключен к аппарату ИВЛ.

Всего в ковидных госпиталях края находятся 485 человек.

Ранее altapress.ru показал и рассказал, как готовится к переформатированию своей работы крупнейший в регионе ковидный госпиталь, развернутый в Новоалтайске.