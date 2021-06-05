Статистика по коронавирусу в Алтайском крае ползет вниз

Впервые за несколько месяцев суточный прирост новых случаев коронавируса оказался меньше 50. Всего с момента наблюдений COVID-19 заболели почти 52 тыс. человек, выздоровели — 46 793 пациента, скончались — 3 272 человека.
Новые случаи коронавируса выявлены за прошедшие сутки:
- Барнаул — 32,
- Бийск — 6,
- Бийский район — 5,
- Рубцовск, Павловский район — по 3,
- Благовещенский район — 2,
- ЗАТО Сибирский, Баевский, Первомайский, Троицкий, Шипуновский районы — по 1.
В настоящее время в Алтайском крае еще насчитывается 144 тяжелобольных коронавирусом, 51 пациент подключен к аппарату ИВЛ.
Всего в ковидных госпиталях края находятся 485 человек.
Ранее altapress.ru показал и рассказал, как готовится к переформатированию своей работы крупнейший в регионе ковидный госпиталь, развернутый в Новоалтайске.