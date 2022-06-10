Стоматологическая клиника Carrolit предлагает жителям Алтайского края выгодную скидку

До 30 июня в стоматологической клинике Carrolit * действует скидка 20% на брекет-систему. Нужно прийти на консультацию ортодонта, и за вами закрепят скидку. Она считается от прайса на момент установки и будет действовать в течение 6 месяцев со дня консультации.

Когда нужны брекеты

Есть две основные причины, по которым брекеты необходимы — эстетика и симптоматика.

Каждый человек хочет иметь ровный ряд зубов, чтобы широко улыбаться и радоваться миру. Вас могут беспокоить:

скученность зубов ( когда один зуб прячется за другим);

когда один зуб прячется за другим); щели между зубами;

один или несколько зубов выделяются из ровного ряда;

массивная или маленькая нижняя челюсть.

Стоматологическая клиника Carrolit. фото предоставлено рекламодателем

Что касается здоровья зубов, здесь может не быть явных причин для ношения брекетов, но есть ряд симптомов, на которые нужно обратить внимание. Среди них:

повышенная чувствительность зубов;

трещины на жевательных зубах появляются из-за неравномерной нагрузки;

постоянные боли в голове или желудке;

щелканье челюсти;

плохой слух , причем , зачастую только с одной стороны;

причем зачастую только с одной стороны; измененные пропорции лица.

Брекеты нужны также, если вы жуете преимущественно на одной стороне, у вас плохо растут зубы мудрости или вам часто приходится лечить зубы, хотя вы правильно за ними ухаживаете.

Скидка 20% на брекет-систему. Стоматологическая клиника Carrolit.

Почему нужно выбрать клинику Carrolit

Клиника находится в центре города. Здесь дружелюбная атмосфера и строгое отношение к процессам лечения. «Мы сохраняем нервы, зубы, деньги и ваше время», — говорят врачи.

Кроме того, в Carrolit не берут сумму сразу за весь период лечения, оплата происходит поэтапно. Возможна рассрочка. Первичная консультация врача-ортодонта Елены Абакумовой стоит 300 рублей.

В клинике можно также сделать все необходимые для лечения снимки.

Carrolit

Стоматология с плюсом

пн-сб: 08.00−20.00

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Адрес: ул. 1905 года, 25

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Сайт: carrolit.ru

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