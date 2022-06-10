Стоматологическая клиника Carrolit предлагает жителям Алтайского края выгодную скидку

Когда нужны брекеты
Есть две основные причины, по которым брекеты необходимы — эстетика и симптоматика.
Каждый человек хочет иметь ровный ряд зубов, чтобы широко улыбаться и радоваться миру. Вас могут беспокоить:
- скученность зубов (когда один зуб прячется за другим);
- щели между зубами;
- один или несколько зубов выделяются из ровного ряда;
- массивная или маленькая нижняя челюсть.
Что касается здоровья зубов, здесь может не быть явных причин для ношения брекетов, но есть ряд симптомов, на которые нужно обратить внимание. Среди них:
- повышенная чувствительность зубов;
- трещины на жевательных зубах появляются из-за неравномерной нагрузки;
- постоянные боли в голове или желудке;
- щелканье челюсти;
- плохой слух, причем, зачастую только с одной стороны;
- измененные пропорции лица.
Брекеты нужны также, если вы жуете преимущественно на одной стороне, у вас плохо растут зубы мудрости или вам часто приходится лечить зубы, хотя вы правильно за ними ухаживаете.
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