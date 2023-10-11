Страх, тревожность, два врача. О психиатрии в Сибири и на Алтае рассказал российский эксперт

Алтайский край находится на первом месте по числу пациентов с психическими расстройствами среди регионов Сибирского федерального округа (СФО). Однако это вовсе не значит, что люди здесь больше остальных подвержены заболеваниям психики. Об этом заявили на российской конференции с международным участием «Психиатрия Алтайского края: от Эрдмана Ю. К. и до сегодняшних дней».

След ковида на психике

Оказание специализированной психиатрической помощи в СФО за 2022 год проанализировала Вероника Сорокина, главный областной специалист-психиатр, главный врач ГБУЗ «Кузбасская КПБ» в Кемерово.

Психотерапевтическую помощь оказывают все десять субъектов округа, а это, в свою очередь, 29 медицинских организаций.

С 2020 по 2022 год распространенность психических заболеваний в России возросла на 3%. А общая заболеваемость в Сибири оказалась выше на 12% общероссийского показателя. По словам Вероники Сорокиной, это связано с последствиями эпидемии ковида, когда оказание психиатрической помощи не совсем соответствовало современным нормам и было подчинено требованиям пандемии.

К концу 2022 года ситуация в сибирской психиатрии несколько улучшилась. «Однако данные за последний год говорят о недостаточной системности организации психотерапевтической службы в регионах», - отмечает специалист.

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Доктор, мне тревожно

Показатель общей заболеваемости в субъектах СФО составил 2010 случаев на 100 тыс. населения. А первичная заболеваемость - 346 на 100 тыс. населения, что превышает общероссийские значения на 20%.

Самыми распространенными заболеваниями в Сибири стали расстройства непсихотического уровня, в частности депрессия, тревожность и неврозы.

«Однако это еще не значит, что сибиряки больше остальных россиян подвержены неврозам. В первую очередь, это свидетельствует о хорошей выявляемости расстройств и качественной работе специалистов. К тому же люди стали охотнее обращаться за помощью к врачам, чем 10 лет назад», - отмечает Вероника Сорокина.

Что касается острых психозов или хронических психических расстройств, таких как шизофрения, то показатели не слишком отличаются от всероссийских и составляют всего 2-4%.

По словам Вероники Сорокиной, на психическое состояние человека влияет множество факторов. Это и социально-экономические условия, экологическая обстановка и даже климат.

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В числе первых

Согласно статистике, Алтайский край занимает лидирующие позиции по числу психических расстройств среди субъектов СФО. Общая заболеваемость составляет 3,5 тыс. случаев на 100 тыс. населения. На втором месте находятся Кемеровская (3 157) и Иркутская область (3 143). Превышены у Алтайского края и цифры по первичной заболеваемости: 562 на 100 тыс. населения. Не сильно от него отстала Томская область: 534 на 100 тыс.

За 2022 год в Алтайском крае зарегистрировано порядка 90 тыс. пациентов с непсихотическими расстройствами, сообщает заместитель главного врача АККПБ им. Ю.К. Эрдмана Марина Вдовина. Данные заболевания наиболее распространены в регионе и занимают порядка 70% от всех выявленных психических патологий.

А вот самые низкие показатели у Республики Тыва. Общая заболеваемость составила 1 895 на 100 тыс., а первичная — всего 95,6 на 100 тыс. Однако это может свидетельствовать о некачественной работе психотерапевтической службы в регионе.

Чего не скажешь о числе пациентов с инвалидностью в связи с психическим заболеванием. Здесь Тыва занимает второе место — 920 на 100 тыс. населения. А на первом — Иркутская область: 1 108 на 100 тыс. У Алтайского края примерно такие же показатели, как и по всей России — более 700.

За год к психотерапевту в Алтайском крае обратились 2 260 человек на 10 тыс. населения. Однако это совсем не первые цифры. Лидером по посещаемости стала Республика Хакасия: 2 953 на 10 тыс.

Психология Freepic

Кадровый голод

Нехватку в специализированных врачах каждый регион испытывает по разному. Так в Республике Хакасия штат врачей психиатров, включая сексологов и судебно-психиатрических экспертов, укомплектован на 97,3%, что даже выше, чем по всей России 81,4 %).

Алтайский край тоже не сильно страдает от кадрового голода, укомплектованность составляет 84,7%.

А вот врачей совсем не хватает в Омской области. Здесь штат не укомплектован даже наполовину — 48,4%.

Самыми востребованными оказались врачи-психотерапевты, которых очень не хватает не только в Сибири, но и по всей стране. Самые высокие показатели у Хакасии, их хватает на 100%, в Алтайском крае — на 77,6 %, а в Красноярском крае — на 68,1%. При этом общероссийские и сибирские цифры составляют всего 57,8% и 45,9% соответственно.

В Кемеровской области штат укомплектован психотерапевтами только на 22,5, в Омской области — на 16,9%. А вот в Республике Алтай врачей нет совсем.

Психология.

Профилактика

Статистика показала, что психотерапевтическая помощь в СФО распределена неоднородно. Одни регионы могут похвастаться качественной работой с пациентами, а другие не могут оказывать такую же помощь из-за кадрового дефицита.

В связи с этим Вероника Сорокина предлагает следующие направления по совершенствованию психиатрии в Сибири: