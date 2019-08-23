Страшный рекорд. У россиянки обнаружили 25-килограммовую опухоль

Врачи обнаружили у 59-летней москвички рекордно огромную опухоль яичника, сообщает агентство городских новостей « Москва » со ссылкой на столичный департамент здравоохранения. Женщина жаловалась медикам на сильные боли, не могла лежать и почти не дышала.

Врачи смогли оперативно стабилизировать состояние пациентки и приступили к серьезному обследованию. «Результаты впечатлили даже видавших виды докторов», — рассказывает издание. Вес опухоли достиг 25 килограммов. «В клинике и ранее встречались опухоли больших размеров, но такое — впервые», — отмечают в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

Женщине сделали экстренную операцию врачи городской клинической больницы № 29 имени Баумана. По результатам гистологического исследования опухоль оказалась доброкачественной, и операция прошла успешно. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо.

Теперь врачи планируют отправить заявку в Книгу рекордов России.

В июле барнаульские врачи-онкологи провели сложную операцию 58-летней пациентке с четвертой стадией рака кишечника с метастазами в печени. Операция длилась почти восемь часов.