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Здоровье

Стремительно ухудшается состояние здоровья Ларисы Гузеевой

Стало известно о стремительном ухудшении состояния здоровья госпитализированной с ковидом актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, сообщает «МК» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот программы "Давай поженимся!"

Несколько дней назад сообщалось о поражении 7% легких. Однако сейчас этот показатель достиг 65%.

При этом положили в больницу в Коммунарке артистку с чистыми легкими.

Таким образом, в состоянии Гузеевой по-прежнему отмечена отрицательная динамика.

Ведущую программы «Давай поженимся» лечат новейшим препаратом.

Это новая разработка российских ученых, препарат был зарегистрирован в мае прошлого года и внесен в рекомендации Минздравом РФ по лечению новой коронавирусной инфекции.

Препарат должен остановить развитие поражение легочных тканей. Одна ампула которого стоит 50 тыс. рублей, пишет «Росбалт».

Гузеева попала в клинику вскоре после оздоровительных и омолаживающих процедур в Крыму.

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