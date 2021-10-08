Стремительно ухудшается состояние здоровья Ларисы Гузеевой

Несколько дней назад сообщалось о поражении 7% легких. Однако сейчас этот показатель достиг 65%.
При этом положили в больницу в Коммунарке артистку с чистыми легкими.
Таким образом, в состоянии Гузеевой по-прежнему отмечена отрицательная динамика.
Ведущую программы «Давай поженимся» лечат новейшим препаратом.
Это новая разработка российских ученых, препарат был зарегистрирован в мае прошлого года и внесен в рекомендации Минздравом РФ по лечению новой коронавирусной инфекции.
Препарат должен остановить развитие поражение легочных тканей. Одна ампула которого стоит 50 тыс. рублей, пишет «Росбалт».
Гузеева попала в клинику вскоре после оздоровительных и омолаживающих процедур в Крыму.