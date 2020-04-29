Студентка из Индии раскрыла секрет похудения на 21 килограмм

Меньше чем за год студентка похудела с почти 77 до 56 килограммов.
«После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание», — сообщила Самикша Наги. По ее словам, главным фактором похудения стало уменьшение порций. Кроме того, девушка ела исключительно то, что приготовила сама дома.
Также девушка занималась фитнесом три раза в неделю по полтора часа. «Я поняла, что терять вес не так сложно, как кажется в начале», — заключила Самикша Наги
Ранее ученые рассказали, как не потолстеть во время отпуска. По мнению экспертов, после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.