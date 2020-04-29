Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 апреля 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Студентка из Индии раскрыла секрет похудения на 21 килограмм

Студентка из Индии Самикша Наги смогла всего за десять месяцев похудеть на 21 килограмм. Историю девушки рассказывает РИА «Новости» со ссылкой на издание Times of India

Похудение.
Похудение.
архив компании "Аптека.ру"

Меньше чем за год студентка похудела с почти 77 до 56 килограммов.

«После большого числа неудачных попыток я выявила для себя четыре секрета похудения: целеустремленность, сила воли, терпение и правильное питание», — сообщила Самикша Наги. По ее словам, главным фактором похудения стало уменьшение порций. Кроме того, девушка ела исключительно то, что приготовила сама дома.

Также девушка занималась фитнесом три раза в неделю по полтора часа. «Я поняла, что терять вес не так сложно, как кажется в начале», — заключила Самикша Наги

Ранее ученые рассказали, как не потолстеть во время отпуска. По мнению экспертов, после частых взвешиваний люди начинают уделять больше времени спорту и тщательнее контролируют количество употребляемой пищи.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость