30 января
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Здоровье

Студентов одного из сибирских вузов перевели на дистант из-за кори

Студентов Новосибирского госуниверситета экономики и управления (НГУЭУ) перевели на дистант из-за роста заболеваемости корью, пишут на сайте вуза.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

Студентов перевели на удаленку на два дня — 30−31 января. Возможно, дистанционное обучение продлят, подчеркивают в сообщении.

Сейчас в университете собирают информацию о заболевших и привитых от кори. Нужно подтвердить диагноз среди учащихся. Дальнейший формат обучения будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

Ранее в Барнауле зафиксировали пятый случай кори. Уточняется, что заболевшие не связаны и не контактировали друг с другом.

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