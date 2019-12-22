Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 декабря -3°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Здоровье

Сухость во рту сигнализирует об опасных заболеваниях

Сухость во рту бывает простым проявлением жажды, но также может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

Вода. Краны.
Вода. Краны.
СС0.

При частом ощущении пересыхания во рту следует проверить уровень глюкозы в крови — возможно, чувство вызвано сахарным диабетом, пишет издание «Челнинские известия».

Также сухость является симптомом нарушений в работе щитовидной железы. В частности, к ней приводит повышенная выработка тиреоидных гормонов, наблюдающаяся при тиреотоксикозе. Сопутствующим признаком при этом станет дрожание рук.

Причиной пересыхания во рту может быть вегетативное расстройство нервной системы. Но определить это заболевание сможет невропатолог, пишет News.ru. Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также вызывают сухость.

При любой тревожащей вас симптоматике следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

Ранее барнаульский невролог рассказал, почему у всех ноет спина и как быстро угробить мозг.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость