Сухость во рту сигнализирует об опасных заболеваниях

Сухость во рту бывает простым проявлением жажды, но также может свидетельствовать о наличии серьезных заболеваний.

При частом ощущении пересыхания во рту следует проверить уровень глюкозы в крови — возможно, чувство вызвано сахарным диабетом, пишет издание «Челнинские известия».

Также сухость является симптомом нарушений в работе щитовидной железы. В частности, к ней приводит повышенная выработка тиреоидных гормонов, наблюдающаяся при тиреотоксикозе. Сопутствующим признаком при этом станет дрожание рук.

Причиной пересыхания во рту может быть вегетативное расстройство нервной системы. Но определить это заболевание сможет невропатолог, пишет News.ru. Хронические заболевания ротовой полости, проблемы с зубами и стресс также вызывают сухость.

При любой тревожащей вас симптоматике следует обратиться к врачу, а не заниматься самолечением.

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