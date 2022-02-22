На 22 февраля в Алтайском крае официально подтвердили 3534 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Выздоровели 6449 пациентов, скончались 23 человека.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 215 797 человека, в том числе 30 143 детей. Умерли 9 281 человек.

По состоянию на 22 февраля в ковидгоспиталях находятся 2805 человек и 240 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 508. Количество пациентов на ИВЛ увеличилось за неделю: 15 февраля к аппарату были подключены 150 человек, 22 февраля — 183.

Минздравом края развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ -373. Резервных коек — 385.

102 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На утро 22 февраля прививается 1 333 642 человека, в том числе 1 680 детей (12−17 лет). 60 809 человек получили первую прививку, в том числе 965 детей; 1 187 226 человек полностью привиты, 85 607 человек получили повторную вакцинацию.

Новые случаи