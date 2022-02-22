Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 215 797 человека, в том числе 30 143 детей. Умерли 9 281 человек.
По состоянию на 22 февраля в ковидгоспиталях находятся 2805 человек и 240 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 508. Количество пациентов на ИВЛ увеличилось за неделю: 15 февраля к аппарату были подключены 150 человек, 22 февраля — 183.
Минздравом края развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ -373. Резервных коек — 385.
102 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.
На утро 22 февраля прививается 1 333 642 человека, в том числе 1 680 детей (12−17 лет). 60 809 человек получили первую прививку, в том числе 965 детей; 1 187 226 человек полностью привиты, 85 607 человек получили повторную вакцинацию.
Новые случаи
Барнаул — 1458; Алейск — 9; Алейский район — 37; Алтайский район — 11; Баевский район — 7; Белокуриха — 2; Бийск — 192; Бийский район — 49; Благовещенский район — 47; Бурлинский район — 19; Быстроистокский район — 20; Волчихинский район — 21; Егорьевский район — 2; Ельцовский район — 3; Завьяловский район — 42; Залесовский район — 37; Заринск — 106; Заринский район — 11; ЗАТО Сибирский — 7, Змеиногорский район — 48; Зональный район — 26; Калманский район — 21; Камень-на-Оби — 81; Каменский район — 8; Ключевский район — 21; Косихинский район — 23; Красногорский район — 13; Краснощековский район — 6; Крутихинский район — 10; Кулундинский район — 42; Курьинский район — 18; Кытмановский район — 3; Локтевский район — 37; Мамонтовский район — 37; Михайловский район — 11; Немецкий национальный район — 16; Новичихинский район — 17; Новоалтайск — 65; Павловский район — 47; Панкрушихинский район — 9; Первомайский район — 48; Петропавловский район — 21; Поспелихинский район — 23; Ребрихинский район — 50; Родинский район — 25; Романовский район — 45; Рубцовск — 167; Рубцовский район — 16; Славгород — 88; Смоленский район — 24; Советский район — 18; Солонешенский район — 7; Солтонский район — 13; Суетский район — 1; Табунский район — 18; Тальменский район — 45; Тогульский район — 45; Топчихинский район — 49; Третьяковский район — 22; Троицкий район — 21; Тюменцевский район — 5; Угловский район — 12; Усть — Калманский район — 39; Усть-Пристанский район — 18; Хабарский район — 8; Целинный район — 18; Чарышский район — 21; Шелаболихинский район — 13; Шипуновский район — 15.