22 февраля -3°C
Коронавирус
﻿
Здоровье

Прирост новых заболевших коронавирусом в Алтайском крае снижается, но число пациентов на ИВЛ — растет

На 22 февраля в Алтайском крае официально подтвердили 3534 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперштабе. Выздоровели 6449 пациентов, скончались 23 человека.

"Красная зона" в Диагностическом центре.
"Красная зона" в Диагностическом центре.
Дмитрий Лямзин.

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 215 797 человека, в том числе 30 143 детей. Умерли 9 281 человек.

По состоянию на 22 февраля в ковидгоспиталях находятся 2805 человек и 240 пациентов — с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 508. Количество пациентов на ИВЛ увеличилось за неделю: 15 февраля к аппарату были подключены 150 человек, 22 февраля — 183.

Минздравом края развернуто 3430 коек, к кислороду имеют подключение 3031, с ИВЛ -373. Резервных коек — 385.

102 человека (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 334 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому.

На утро 22 февраля прививается 1 333 642 человека, в том числе 1 680 детей (12−17 лет). 60 809 человек получили первую прививку, в том числе 965 детей; 1 187 226 человек полностью привиты, 85 607 человек получили повторную вакцинацию.

Новые случаи

Барнаул — 1458; Алейск — 9; Алейский район — 37; Алтайский район — 11; Баевский район — 7; Белокуриха — 2; Бийск — 192; Бийский район — 49; Благовещенский район — 47; Бурлинский район — 19; Быстроистокский район — 20; Волчихинский район — 21; Егорьевский район — 2; Ельцовский район — 3; Завьяловский район — 42; Залесовский район — 37; Заринск — 106; Заринский район — 11; ЗАТО Сибирский — 7, Змеиногорский район — 48; Зональный район — 26; Калманский район — 21; Камень-на-Оби — 81; Каменский район — 8; Ключевский район — 21; Косихинский район — 23; Красногорский район — 13; Краснощековский район — 6; Крутихинский район — 10; Кулундинский район — 42; Курьинский район — 18; Кытмановский район — 3; Локтевский район — 37; Мамонтовский район — 37; Михайловский район — 11; Немецкий национальный район — 16; Новичихинский район — 17; Новоалтайск — 65; Павловский район — 47; Панкрушихинский район — 9; Первомайский район — 48; Петропавловский район — 21; Поспелихинский район — 23; Ребрихинский район — 50; Родинский район — 25; Романовский район — 45; Рубцовск — 167; Рубцовский район — 16; Славгород — 88; Смоленский район — 24; Советский район — 18; Солонешенский район — 7; Солтонский район — 13; Суетский район — 1; Табунский район — 18; Тальменский район — 45; Тогульский район — 45; Топчихинский район — 49; Третьяковский район — 22; Троицкий район — 21; Тюменцевский район — 5; Угловский район — 12; Усть — Калманский район — 39; Усть-Пристанский район — 18; Хабарский район — 8; Целинный район — 18; Чарышский район — 21; Шелаболихинский район — 13; Шипуновский район — 15.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость