Свиной и гонконгский гриппы активизировались на Алтае и в Сибири

Из-за осложнения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в регионах введен запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в некоторых школах и дошкольных учреждениях введен карантин.
В основном заболевают болеют дети. «В большинстве случае заболевшие гриппами, А (Н1N1) и, А (Н3N2) не привиты», — отметил глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.
По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из-за того что не все привиты против гриппа, в регионе отмечается активная циркуляция свиного и гонконгского гриппов. При этом встречаются случаи выявления вирусов негриппозной этиологии (метапневмовирусы).
По данным на начало недели, в регионе полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах (Михайловский, Смоленский районы), пяти дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный, Смоленский районы); частично в классах в четырех школ (Петропавловский, Романовский, Залесовский районы, Славгород); частично в 27 группах в 20 дошкольных учреждениях (Мамонтовский, Ельцовский, Петропавловский, Целинный, Смоленский, Заринский, Барнаул, Бийск).
С 21 января в краевых медицинских организациях ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия. Многие больницы закрыли для посещения.
Что нужно делать, чтобы предотвратить заболевание?
- При посещении общественных мест брать с собой медицинскую маску. Если ее нет, прикрываться носовым платком.
- Постараться избегать посещения места массового скопления людей;
- Чаще мыть руки;
- Проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
- Одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
- При появлении больного в семье или коллективе, необходимо его изолировать.