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Свиной и гонконгский гриппы активизировались на Алтае и в Сибири

С начала 2019 года в Сибири выявили 130 случаев заболевания гриппом Н1N1 (свиной грипп) и Н3N2 (гонконгский грипп), а также более 100 тыс. случаев заболевания ОРВИ. Эпидемический порог зашкаливает в Томской (10%) и Кемеровской (63%) областях, пишет «Коммерсант-Сибирь». В Алтайском крае на карантин закрыты 7 образовательных учреждений.

Грипп,ОРВИ.
Грипп,ОРВИ.

Из-за осложнения эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в регионах введен запрет на проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий, в некоторых школах и дошкольных учреждениях введен карантин.

В основном заболевают болеют дети. «В большинстве случае заболевшие гриппами, А (Н1N1) и, А (Н3N2) не привиты», — отметил глава отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Томской области Андрей Рудиков.

Когда в Алтайском крае начнется эпидемия гриппа и как избежать осложнений
Здоровье

По данным Роспотребнадзора по Алтайскому краю, из-за того что не все привиты против гриппа, в регионе отмечается активная циркуляция свиного и гонконгского гриппов. При этом встречаются случаи выявления вирусов негриппозной этиологии (метапневмовирусы).

По данным на начало недели, в регионе полностью приостановлен образовательный процесс в двух школах (Михайловский, Смоленский районы), пяти дошкольных учреждениях (Бийский, Косихинский, Целинный, Смоленский районы); частично в классах в четырех школ (Петропавловский, Романовский, Залесовский районы, Славгород); частично в 27 группах в 20 дошкольных учреждениях (Мамонтовский, Ельцовский, Петропавловский, Целинный, Смоленский, Заринский, Барнаул, Бийск).

С 21 января в краевых медицинских организациях ввели дополнительные противоэпидемические мероприятия. Многие больницы закрыли для посещения.

Что нужно делать, чтобы предотвратить заболевание?

  • При посещении общественных мест брать с собой медицинскую маску. Если ее нет, прикрываться носовым платком.
  • Постараться избегать посещения места массового скопления людей;
  • Чаще мыть руки;
  • Проветривать помещения, увлажнять воздух, ежедневно проводить влажную уборку;
  • Одеваться по погоде, не переохлаждаться при нахождении на улице;
  • При появлении больного в семье или коллективе, необходимо его изолировать.
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