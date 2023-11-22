Таблетка зла. Главный фтизиатр края – о том, чем опасно самолечение и как оно стало причиной «нового» туберкулеза

Многие уверены: если поплохело, то прими таблетку, и все пройдет. Но это работает далеко не всегда. Бесконтрольный прием антибиотиков без причины делает бактерии не слабее, а только устойчивее. Так мутировали микобактерии туберкулеза, отчего лечить его стало гораздо сложнее. Как в Алтайском крае борются с последствиями неправильного лечения, рассказали в краевом противотуберкулезном диспансере.

Устойчивая болезнь

Анастасия (имя изменено по просьбе героини — прим. ред.) восемь месяцев назад пришла устраиваться на работу. Она стала проходить медосмотр, чтобы оформить санитарную книжку. И во время флюрографии врачи увидели на снимке небольшое затемнение в легких.

Анастасию направили на обследование в противотуберкулезный диспансер. И, к несчастью, страшные подозрения подтвердились — у женщины диагностировали туберкулез.

«Мне было очень тяжело принять новый диагноз. Я ведь даже никогда представить не могла, что стану жертвой туберкулеза», - вспоминает она.

Врачи различают две формы этого заболевания: чувствительный (или обычный) и туберкулез с лекарственной устойчивостью. У Анастасии выявили второй.

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью Altapress.ru

Туберкулез с лекарственной устойчивостью развивается на фоне бесконтрольного приема антибиотиков, объясняет главный внештатный специалист-физиатр Алтайского края Елена Анисимова. Например, пациент не соблюдает рекомендации доктора и пьет лекарства не по инструкции: слишком много или слишком мало. Также микобактерии туберкулеза могут мутировать, если заболевший вдруг самостоятельно прерывает лечение.

Такой туберкулез, как и обычный, может передаваться от больных здоровым.

Сама Анастасия не знает, как именно она заразилась. Женщина подозревает, что подхватила микобактерии туберкулеза в общественном месте, так как ее родственники и коллеги не страдают от болезни. Возможно, он уже был устойчив к антибиотикам.

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью Altapress.ru

«А кто не лечился сам?»

По словам Елены Анисимовой, впервые Алтайский край столкнулся с резистентностью (устойчивостью) к антимикробным препаратам в начале 2000-х годов. До сих пор это остается основной проблемой в России.

Врач-фтизиатр отмечает, что в сознании многих людей закрепилось: все болезни можно вылечить одной волшебной таблеткой – антибиотиком. Однако он действенен именно в борьбе с бактериальными инфекциями: ангина, отит, дизентерия. А в случае обычной простуды – будет уже лишним.

Более того, применение антимикробных препаратов приводит к устойчивости бактерий. И, когда антибиотик действительно понадобится больному, он может просто не подействовать. А в неопытных руках – даже привести к анафилактическому шоку.

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью Altapress.ru

Не стал исключением и туберкулез. Потому специалисты настойчиво советуют: при плохом самочувствии нужно обращаться к врачу, а не пытаться лечиться самостоятельно.

«Я тоже раньше частенько принимала антибиотики. А кто их не пил? – грустно улыбается Анастасия. – Но сейчас я присоединяюсь к врачам и советую: обязательно обращайтесь к специалисту».

Не растет и не падает

В 2021 году Россия вышла из списка стран с высоким бременем туберкулеза, значительно снизив смертность от этого заболевания на 36%. При этом РФ все еще остается страной с высоким уровнем туберкулеза с лекарственной устойчивостью. На 1000 человек приходится 30 с этим недугом. В Алтайском крае среди впервые выявленных случаев заболевания каждый третий — с лекарственной устойчивостью.

Свои коррективы внесла и коронавирусная инфекция. Она значительно снизила общий иммунитет, отчего к 2022 году число пациентов с туберкулезом (обычным и устойчивым) увеличилось на 10%.

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью Altapress.ru

За девять месяцев в 2023 году в Алтайском крае на учете состоит более 3 тыс. пациентов с туберкулезом. С устойчивой формой — 1,7 тыс. пациентов. При этом пять лет назад количество пациентов составляло 6 тыс.

На сегодняшний день врачам удалось выровнять ситуацию, выйти на, так называемое, плато. «У нас нет серьезного роста по числу заболевших, но и не предвидится их снижение», - отмечает Елена Анисимова.

Борьба с микробами

Лечение обычного и устойчивого туберкулеза значительно отличается. Для первой формы требуется всего четыре препарата во время интенсивной фазы (когда болезнь только выявили) и два антибиотика в поддерживающую фазу. Человек идет на поправку достаточно быстро — за шесть-восемь месяцев.

Гораздо тяжелее приходится пациенту с лекарственной устойчивостью. Ему назначают, как минимум, шесть видов антибиотиков, а то и больше. Всего в распоряжении врача физиатра их одиннадцать. Времени на выздоровление тоже требуется в три, а то и в четыре раза больше: от 18 до 24 месяцев.

«Для пациента такое большое число препаратов — это огромная нагрузка для организма. Каждый препарат имеет свое действие и противодействие, - - объясняет Елена Анисимова. - Больной может ощущать слабость во всем теле, тошноту или дискомфорт в ЖКТ. Для адаптации требуется от одного до трех месяцев, за это время можно назначить симптоматическую терапию. Если симптомы не проходят, и организм не справляется, то препарат меняют на другой».

Лечение туберкулеза с лекарственной устойчивостью Altapress.ru

Ситуация усугубляется, когда человек страдает от других тяжелых заболеваний: сахарного диабета, язвенной болезни, ВИЧ-инфекции. «При этом не лечить туберкулез нельзя — иначе исход у пациента будет только один», - говорит врач-физиатр.

Таблетки у крыльца считают

Нередко врачи сталкиваются с обратной ситуацией, когда пациенты отказываются принимать антибиотики. Бывали такие случаи, когда специалисты находили их перед крыльцом поликлиники.

Причины у каждого разные. Банально человек почувствовал себя лучше и бросил пить лекарства. Или уехал на долгое время из города, например, на вахту – ему уже не до лечения. Однако через 72 часа неприема лекарств микобактерия вырабатывает устойчивость к назначенным, но брошенным препаратам. И так обычный туберкулез может стать устойчивым.

Поэтому в краевой противотуберкулезном диспансере выработали следующую тактику. В острый период развития болезни пациент принимает лекарства в отдельном кабинете прямо перед врачом. Только в крайних случаях, при условии, что основная опасность миновала, пациенту могут разрешить взять препараты на дом на несколько дней. Например, если ему срочно нужно уехать из города. С некоторыми из них врачи поддерживают связь через видеозвонки.