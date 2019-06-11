Тараканов с плесенью не будет: как идет капремонт в барнаульской горбольнице № 12

Около 32 млн рублей потратят на капитальный ремонт многострадального инфекционного отделения в городской больнице № 12 Барнаула. Власти обещают завершить обновление объекта до конца года. 11 июня минздрав Алтайского края продемонстрировал, как идут ремонтные работы на проблемном и самом критикуемом подведомственном объекте.

Пока рабочие выполнили демонтаж старой и возведение каркаса новой кровли. Из внутренних работ запланировано строительство новой системы кондиционирования, капремонт систем отопления, канализации и водоснабжения. Внутри палат будет проведена внутренняя отделка и обновлены оконные блоки. По внешнему периметру здания сделают дополнительное утепление стен и сайдинг.

Также за счет бюджетных средств предполагают заменить мебель, приобрести новое медицинское оборудование.

По заверению Минздрава, все работы планируется завершить в IV квартале 2019 года.

Напомним, городская больница № 12 часто попадала под прицел критики пациентов и посетителей за свое ужасное состояние. Чаще всего в социальных сетях доставалось инфекционному и травматологическому отделению. Пациенты жаловались на плесень, тараканов и антисанитарию.

По этим жалобам проверку проводили представители прокуратуры. Они в частности установили дефекты отделки поверхности кроватей, трещины и отслоение краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, дефекты линолеума, отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции, санузлы в отделении не обеспечены туалетной бумагой, мылом и прочим.

О необходимости скорейшего проведения капремонта в городской больнице № 12 говорил и министр здравоохранения Дмитрий Попов в интервью altapress.ru. Тогда он заявил: «Инфекционное отделение в больнице № 12 — это пример того, как не должно быть вообще никогда».