Не только тараканы. Прокуратура нашла в барнаульской больнице антисанитарию

Проверяющие нашли дефекты отделки поверхности кроватей, трещины и отслоение краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, дефекты линолеума, отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции, санузлы в отделении не обеспечены туалетной бумагой, мылом и прочим.
Главному врачу больницы прокуратурой внесено представление.
Напомним, ранее также пациенты жаловались на состояние стационара ожогового отделения «Городской больницы № 3». По данным министерства здравоохранения региона, в помещении отделения проводят косметический ремонт.