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Жизнь

Не только тараканы. Прокуратура нашла в барнаульской больнице антисанитарию

Прокуратура проверила детское травматологическое отделение горбольницы № 12 Барнаула после жалоб пациентов на тараканов и антисанитарию. Проверка показала, что помимо тараканов, в отделении еще масса нарушений Санитарно-эпидемиологических требований. Прокуроры требуют возбуждения административного дела, сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В барнаульской больнице.
В барнаульской больнице.
Алексей Линник в facebook.com

Проверяющие нашли дефекты отделки поверхности кроватей, трещины и отслоение краски на стенах и потолке, облицовочной плитке, дефекты линолеума, отсутствие системы приточно-вытяжной вентиляции, санузлы в отделении не обеспечены туалетной бумагой, мылом и прочим.

Главному врачу больницы прокуратурой внесено представление.

Напомним, ранее также пациенты жаловались на состояние стационара ожогового отделения «Городской больницы № 3». По данным министерства здравоохранения региона, в помещении отделения проводят косметический ремонт.

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