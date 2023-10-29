29 октября
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Здоровье

Течет ручей: озеро исчезло в Геленджике. Дело на контроле у Бастрыкина

В Геленджике произошло в мае загрязнение озера из-за стихийной свалки, а затем — резкое обмеление водоема.

Озеро. Водоем.
Озеро. Водоем.
СС0

Теперь озеро представляет собой ручей. Более того, рядом с бывшим озером-свалкой находятся фермерские хозяйства. Анализ проб воды показал значительное превышение опасных вредных веществ. Специалисты уверены — это может негативно сказаться на здоровье граждан, проживающих в Геленджике.

Председатель Следственного комитете РФ Александр Бастрыкин поручил подготовить доклад о нарушении природоохранного законодательства, указывает Газета.Ru.

Ранее гигантские озера из магмы подняли берега и внезапно ушли под землю. Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета.

Пять озер

На острове, входящем в состав государства Вануату, есть два активных вулкана. Зимой 2018 года вулканологи наблюдали здесь пять озер раскаленной лавы. Уже покидая остров, они получили сообщения, что лава загадочно исчезла.

Вернувшись к лавовым озерам, вулканологи обнаружили, что извержение вулкана продолжалось, но лава не растекалась по поверхности, а просачивалась сквозь трещины под землю.

Подняла дно океана

Позже, сопоставив спутниковые данные с наземными наблюдениями, ученые обнаружили, что извержение длилось много дней. Магма сквозь глубокие трещины под островом распространилась на 16 км в океан, подняв дно возле берега примерно на 2 метра, обнажив кораллы и водоросли.

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