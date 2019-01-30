Гигантские озера из магмы подняли берега и внезапно ушли под землю

Свидетелями феномена, который привел к разрушению местного ландшафта и поднял берега, стали вулканологи из Колумбийского университета — результаты их наблюдений опубликованы в Scientific Reports.

Пять озер

На острове, входящем в состав государства Вануату, есть два активных вулкана. Зимой 2018 года вулканологи наблюдали здесь пять озер раскаленной лавы. Уже покидая остров, они получили сообщения, что лава загадочно исчезла.

Вернувшись к лавовым озерам, вулканологи обнаружили, что извержение вулкана продолжалось, но лава не растекалась по поверхности, а просачивалась сквозь трещины под землю.

Подняла дно океана

Позже, сопоставив спутниковые данные с наземными наблюдениями, ученые обнаружили, что извержение длилось много дней. Магма сквозь глубокие трещины под островом распространилась на 16 км в океан, подняв дно возле берега примерно на 2 метра, обнажив кораллы и водоросли, пишет mail.ru.

Сама вершина вулкана опустилась при этом на 2,5 метра.

Подобное явление известно как вулканизм рифтовой зоны и случается в местах соединения тектонических плит. Это редкий природный феномен.