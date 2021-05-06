Теледиву Бузову заподозрили в хайпе на экстренной госпитализации и операции

Поклонники Ольги Бузовой теряются в догадках о том, что происходит в жизни телеведущей на фоне ее исчезновения из соцсети и информации о ее госпитализации.

Некоторые подписчики обвинили ее в попытке пропиариться на болезни.

Бузова внезапно на сутки сообщений об ее экстренной госпитализации пропала в Instagram, а потом и вовсе закрыла свою страницу.

Поклонники считают, что таким образом она хочет привлечь новых подписчиков, пишет «Росбалт».

«Пытается накрутить опять подписчиков. Видать, не интересна она стала, вот и нужен ажиотаж»; «Она аккаунт закрыла вчера, видимо готовилась»; «Надеюсь, что госпитализация и операция — не очередной хайп», — говорится в комментариях подписчиков.

Накануне сообщалось о том, что Бузова попала в одну из московских больниц, где ее прооперировали под общим наркозом. При этом не уточнялось, что именно случилось.

Позднее стало известно, что певицу перевели в реанимацию. Сестра телеведущей Анна Бузова хранит молчание. Мать Бузовой Ирина заявила «Пятому каналу», что не знает, что произошло с ее дочерью.

В апреле Ольга Бузова приезжала в Барнаул на Tik-Tok Бьюти Пати, организованное сетью косметики «Л`Этуаль», чтобы выступить перед поклонниками и гостями ТЦ Galaxy.

На концерт пришло огромное количество людей. Три этажа здания едва уместили всех желающих.