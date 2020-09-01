Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 сентября 26°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Здоровье

Телеведущая Малышева назвала некоторых подписчиков дебилами

Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева во время прямого эфира в Instagram, который она провела вместе со своим сыном, эмоционально отреагировала на комментарий подписчицы.

Елена Малышева.
Елена Малышева.
Скриншот видео канала "Жить Здорово!" на youtube.com

Дело в том, что женщина посчитала дебилами тех, кто вводил строгий карантин из-за коронавируса.

«Спрашивают: „Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?“» — прочитала вопрос подписчицы Малышева.

И объяснила, что на людях, принимавших решения, лежала огромная ответственность, так как никто из врачей или государственных деятелей не знал, как будет развиваться ситуация с распространением вируса.

«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — отреагировала доктор медицинских наук.

Ведущая также прокомментировала карантинные меры, введенные в США, где до сих пор закрыты школы, и призналась в любви к Соединенным Штатам, пишет Lenta.ru.

«Америка в шоковом состоянии продолжает вводить свои драконовские меры. Я дико извиняюсь, я люблю Америку. Очень. Поэтому то, что в ней сейчас происходит, для меня это как личная трагедия», — поделилась Малышева.

В апреле врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом нового типа в России.

В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.

«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — заключила ведущая программ «Жить здорово» на Первом канале.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость