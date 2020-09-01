Телеведущая Малышева назвала некоторых подписчиков дебилами

Дело в том, что женщина посчитала дебилами тех, кто вводил строгий карантин из-за коронавируса.

«Спрашивают: „Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?“» — прочитала вопрос подписчицы Малышева.

И объяснила, что на людях, принимавших решения, лежала огромная ответственность, так как никто из врачей или государственных деятелей не знал, как будет развиваться ситуация с распространением вируса.

«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — отреагировала доктор медицинских наук.