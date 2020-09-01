Телеведущая Малышева назвала некоторых подписчиков дебилами

Дело в том, что женщина посчитала дебилами тех, кто вводил строгий карантин из-за коронавируса.
«Спрашивают: „Дебилы! Зачем тогда режим самоизоляции был в России?“» — прочитала вопрос подписчицы Малышева.
И объяснила, что на людях, принимавших решения, лежала огромная ответственность, так как никто из врачей или государственных деятелей не знал, как будет развиваться ситуация с распространением вируса.
«Когда мэру Москвы надо было принимать решение и он видел, как по миру рыдали врачи, как не хватало приборов, как умирали люди, конечно, он должен был перестраховаться и поступить так, чтобы ничего людям не грозило. Поэтому дебилы — это те, кто этого не понимает», — отреагировала доктор медицинских наук.
Ведущая также прокомментировала карантинные меры, введенные в США, где до сих пор закрыты школы, и призналась в любви к Соединенным Штатам, пишет Lenta.ru.
«Америка в шоковом состоянии продолжает вводить свои драконовские меры. Я дико извиняюсь, я люблю Америку. Очень. Поэтому то, что в ней сейчас происходит, для меня это как личная трагедия», — поделилась Малышева.
В апреле врач и телеведущая Елена Малышева в эфире Первого канала призвала не бояться роста числа заражений коронавирусом нового типа в России.
В качестве обратного примера телеведущая привела Швецию, где, по ее словам, тестируют только тех, кто попал в больницу в тяжелом состоянии.
«Никого больше, а мы здоровых, больных, всех. Ну, и пусть растет», — заключила ведущая программ «Жить здорово» на Первом канале.