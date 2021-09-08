Телеведущий Киселев госпитализирован с ковидом

«Была высокая температура, за 38, меня госпитализировали, но лечение дало хороший результат. Сейчас температура уже нормальная, прогноз оптимистичный», — сказал Киселев РИА Новости.

В марте 2020-го Киселев призвал привлечь армию для защиты от коронавируса, пишет ura.ru.

«Только армейское патрулирование сможет гарантировать жесткость необходимого карантина», — написал он в своем telegram-канале.

По его словам, на сознательность самих граждан надеяться не стоит, а привлечение армии покажем всем серьезность принятых мер.

Он также назвал водку лучшим антисептиком от болезни, пишет «Царьград».