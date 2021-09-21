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Здоровье

Терапевт предупредила об опасности температуры 37 градусов

Врач-терапевт Надежда Чернышова в беседе с «Москвой 24» призвала не игнорировать температуру тела в 37 градусов, которую люди часто считают незначительной.

Врач. Доктор. Медицина.
Врач. Доктор. Медицина.
CC0

Температура 37,1 является предельно допустимой нормой для человека.

Медик рассказала, что повышенная температура тела может обозначать обострение хронического заболевания, начало ОРВИ или быть признаком воспаления почек и желчного пузыря, пишет «Росбалт».

«Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание», — предупредила терапевт, отметив, что «надо разбираться», поскольку «картина может ухудшиться».

Врач советует анализ крови и УЗИ внутренних органов, если температура 37 градусов долгое время держится.

Ранее врачи помогли россиянину, у которого выросли длинные густые волосы в горле.

Избавиться от волос в необычном месте помогли мужчине специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского.

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