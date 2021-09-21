Терапевт предупредила об опасности температуры 37 градусов

Температура 37,1 является предельно допустимой нормой для человека.
Медик рассказала, что повышенная температура тела может обозначать обострение хронического заболевания, начало ОРВИ или быть признаком воспаления почек и желчного пузыря, пишет «Росбалт».
«Причиной такого состояния выступает агент, часто инфекционный. Он вызывает вялотекущее, не очень выраженное воспалительное заболевание», — предупредила терапевт, отметив, что «надо разбираться», поскольку «картина может ухудшиться».
Врач советует анализ крови и УЗИ внутренних органов, если температура 37 градусов долгое время держится.
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