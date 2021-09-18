Врачи помогли россиянину, у которого выросли длинные густые волосы в горле

Избавиться от волос в необычном месте помогли мужчине специалисты Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского.

В мединститут обратился 64-летний москвич, который пожаловался на ощущения инородного тела в горле, что сопровождалось кашлем и дискомфортом.

Выяснилось, что ранее мужчина проходил лечение от рака голосовой складки, в связи с чем ему была установлена трахеостома. После реабилитации медики выполнили операцию по закрытию отверстия в трахее, использовав для этого кожный лоскут с шеи пациента.

Именно в этом месте у мужчины в дыхательных путях начали расти густые и длинные волосы.

Справиться с проблемой ему помогли в ходе операции специалисты, которые иссекли из стенки трахеи кожный лоскут с волосами, а затем послойно зашили ткани, пишет «Росбалт».

Сейчас пациент чувствует себя хорошо.

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