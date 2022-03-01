Только две рекомендации по борьбе с ковидом оставили в России

В России утверждены новые рекомендации по противоэпидемическим мероприятиям на фоне снижения случае заболевания COVID-19 и стремительного распространения штамма коронавируса «омикрон», заявили в Роспотребнадзоре, сообщает РИА «Новости» .

Так, согласно новым рекомендациям, обязательным остается ношение медицинских масок необходимо в закрытых помещениях, также сохраняется усиленный режим дезинфекции.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма „омикрон“, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что рекомендации распространяются на различные отрасли экономики, они актуальны для текущей эпидемситуации и подготовлены с учетом мнения ученых и опыта других государств, указывает Газета.Ru.

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