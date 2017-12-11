Томский арбитраж подтвердил многочисленные нарушения в алтайском "ДАРе"

Напомним, весной 2017 года года Росздравнадзор провел в "ДАРе" проверку, которая вскрыла массу нарушений. Основная их часть касается открытия и работы перинатального центра без необходимых помещений и оборудования. Медучреждение открылось в конце декабря 2016 года. Открытие было "техническим", на разных этажах центра еще долго продолжались ремонтные работы. Но тем не менее, в "ДАРе" стали принимать роды.

Росздравнадзор предписал устранить нарушения и выписать штраф руководству центра. Но оно обжаловало решение в краевом арбитражном суде. После этого Росздравнадзор обратился в апелляционный суд Томска, который подтвердил нарушения в центре "ДАР" в первые месяцы его работы.

С начала работы нового перинатального центра, по данным "Наших новостей", там умерло 11 новорожденных. По двум случаям расследуются уголовные дела — в обоих ситуациях были проблемы с кесаревым сечением.

По данным единого реестра проверок Генпрокуратуры, медучреждение ждет новая ревизия Росздравнадзора. Ведомство проверит сведения об оказании некачественной медпомощи роженице Татьяне Колотилиной из Ключевского района, у которой умер ребенок. Первая проверка в действиях главврача установила грубое нарушение. Результаты второй станут известны после 28 декабря.

В ноябре следователи возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка у жительницы Усть-Пристани Оксаны Лапыгиной. 3 октября Росздравнадзор по Алтайскому краю назначил проверку в "ДАРе" после соответствующего письма от следователей. По результатам проверки было выявлено, что медицинская помощь пациентке была оказана с нарушениями.