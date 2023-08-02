2 августа
﻿
Здоровье

Топоры и кусачие лошади. Барнаульский врач рассказал, почему дети с отдыха едут прямиком на хирургический стол

Вячеслав Вигель, заведующий отделением травмы кисти Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи рассказал, что летом выросло число детей, получивших тяжелые травмы. Только за три последних месяца в отделении прошли лечение 15 несовершеннолетних с повреждением сухожилий, нервов и костей, сообщает пресс-служба медучреждения.

Отделение травмы кисти в БСМП.
Отделение травмы кисти в БСМП.
vk.com/bsmp22.

Основные причины травм – неосторожное обращение с инструментом и нападение животных.

Вячеслав Вигель,

заведующий отделением травмы кисти:

«Совсем недавно выписали двух детей 13 и 7 лет, получивших тяжелые травмы топором с повреждением мягких тканей и сухожилий. Дети стараются подражать взрослым и часто получают травмы, которые могут стать причиной инвалидизации. Если вы доверяете ребенку работу с инструментом, то необходимо объяснять правила безопасности и не оставлять его одного при этом».

Заведующий отделением обращается к родителям и еще раз подчеркивает, что, оставляя инструмент в доступном для ребенка месте, вы рискуете его здоровьем и его жизнью. Закончив работу с острыми, колющими и режущими предметами, их необходимо убрать в недоступное для ребенка любого возраста место.

Еще одна частая причина госпитализации детей в отделение травмы кисти - нападение животных. 11-летний мальчик недавно получил тяжелую травму, пытаясь помочь запутавшемуся в веревках коню.

«Я наклонился, чтобы его распутать, а он схватил меня за шею, а потом стал кусать руку. Я смог убежать только тогда, когда он меня выпустил. Было очень больно и страшно», - делится своими переживаниями ребенок.

Результат - открытый оскольчатый перелом костей с размножением тканей, с дефектом кожных покровов. На скорой мальчик был доставлен сначала в Алтайский центр охраны материнства и детства. После осмотра детского врача-травматолога направлен в больницу скорой медицинской помощи.

Отделение травмы кисти в БСМП.
Отделение травмы кисти в БСМП.
vk.com/bsmp22.

Сергей Свиридов,

лечащий врач ребенка, травматолог-ортопед:

«В отделении пациенту были выполнены операции остеосинтеза костей предплечья и кожная пластика для укрывания дефектов кожных покровов. Пациент получил размозжение подкожной клетчатки, мягких тканей, мышц. Рана была обильная загрязнена травой, землей. Необходимо все было очистить, убрать нежизнеспособные ткани, восстановить длину и ось костей. Это достаточно сложная операция, которая длилась более двух часов. Еще рано судить о том, насколько будет полностью восстановлены функции, но боремся».

Врач настоятельно советует не оставлять детей без присмотра, особенно в период летних каникул. Необходимо организовать время детей, их досуг. Обязательно провести с детьми индивидуальные беседы, объяснив важные правила, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и жизнь.

Сергей Свиридов,

лечащий врач ребенка, травматолог-ортопед:

«Помните, что, если дети находятся рядом с животными, они в потенциальной опасности. Любое животное может нанести повреждение и повреждение серьезное, которые будет очень трудно лечить. Бывают смертельные травмы, которые наносят крупные животные. Поэтому следите за своими детьми!»

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость