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Здоровье

Тотальный запрет: «Аэрофлот» ужесточил правила перелета пассажиров

«Аэрофлот» ужесточает санитарные правила на своих рейсах — защитные медицинские маски теперь должны быть у всех пассажиров, сообщает РБК.

Самолет "Аэрофлота".
Самолет "Аэрофлота".
Алексей Мартышкин

На рейсы авиакомпании не будут пускать пассажиров без масок, даже если они не могут носить их по медицинским показаниям.

Во время перелета средства защиты запретят снимать, а маски при этом должны обязательно закрывать и рот, и нос. Снимать маску можно будет только для ее замены или же во время приема пищи.

В «Аэрофлоте» объяснили усиление контроля за соблюдением масочного режима во время полетов «сложной эпидемической обстановкой», пишет bfm.ru.

Пассажиров, которые «по любым причинам отказываются надлежащим образом использовать средства индивидуальной защиты», больше не будут допускать к полету.

Ранее сообщалось, что кинологи «Аэрофлота» тренируют собак на поиск зараженных коронавирусом.

Эпидемиологии Роспотребнадзора, ГНЦ «Вектор» и Национальный медико-хирургический центр имени Н. И. Пирогова.

Ранее аэропорт Хельсинки (Финляндия) запустил пилотный проект, в рамках которого для распознавания зараженных коронавирусом людей будут использовать собак.

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