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Здоровье

Травматолог объяснил, почему кататься на тюбингах опасно

Тюбинг сложнее всего контролировать, поэтому катание на этом зимнем снаряде наиболее опасное, считает ортопед-травматолог, кандидат медицинских наук Сергей Дедов.

"Ватрушка"-тюбинг.
"Ватрушка"-тюбинг.
тюбинг74.рф

Но если в наличие есть только он, надо позаботиться о мерах безопасности.

«Обезопасить себя можно перчатками, плотной экипировкой, чтобы смягчить удар. Сгруппироваться при падении, не падать на вытянутые руки, потому что это чревато переломами», — сказал врач в интервью RT.

Травматолог предупредил, что лучше не кататься в запрещенных местах.

Спортивный врач Артём Катулин также пояснил, что многие люди получают травмы из-за того, что не умеют группироваться и правильно падать. А это чревато ушибами, переломами и черепно-мозговыми травмами.

Напомним, на новогодних каникулах в Бийске ребенок сломал ногу. Долечивать его будут в Барнауле.

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