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14 февраля -6°C

Треть населения Земли может заразиться коронавирусом, считают в ВОЗ

Эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусной инфекцией может грозить как минимум одной трети населения Земли, сообщает ТАСС.

Китай. Вирус.
Китай. Вирус.
unsplash.com

Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида отметил, что карантины могут только замедлить распространение вируса, но не остановить его. Это связано с тем, что заболеванию удалось проникнуть за пределы Китая еще до того, как были введены соответствующие меры.

Лонгини считает, что в настоящее время заболевший передает инфекцию как минимум двум-трем людям. При таком сценарии, это может привести к заражению порядка двух третей населения Земли.

По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 64 437 человека, погибли — 1383, выздоровели — 6919. Для сравнения, 4 февраля данные были такими — 20 677 человек инфицированы, 427 погибли и 697 выздоровели. При этом некоторые ученые уверены, что истинные масштабы эпидемии скрывают.

Впрочем, как подчеркнул ученый, есть и иной вариант — инфицированными могут оказаться около 30% населения Земли. Но если специалистам удастся найти способ замедлить распространение болезни.

«Изоляция и карантин не способны остановить вирус», — заключил Лонгини.

Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
Карта распространения коронавируса, согласно прогнозам ученых.
WorldPopProject.

Как ранее сообщал Life со ссылкой на The Sun, исследовательская группа Саутгемптонского университета составила карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца. Прогнозы неутешительные.

Из-за того что китайский город Ухань закрыли не сразу, как минимум 5 млн жителей успели уехать за его пределы. По данным ученых, это приведет к распространению болезни по всему земному шару в кратчайшие сроки.

Карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. сбежавших жителей китайского города. Выяснилось, что люди разъехались в 382 города за пределами страны.

О пяти миллионах уехавших ранее сообщил молекулярный вирусолог из школы биомедицинских наук Гонконгского университета Джин Дон-Ян. По его словам, «это большая проблема» и уже «слишком поздно».

Напомним, о вспышке коронавируса в Ухане стало известно в конце декабря 2019 года.

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