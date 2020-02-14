Треть населения Земли может заразиться коронавирусом, считают в ВОЗ

Эксперт при Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Айра Лонджини заявил, что заражение коронавирусной инфекцией может грозить как минимум одной трети населения Земли, сообщает ТАСС .

Соруководитель Центра статистики инфекционных заболеваний при Университете штата Флорида отметил, что карантины могут только замедлить распространение вируса, но не остановить его. Это связано с тем, что заболеванию удалось проникнуть за пределы Китая еще до того, как были введены соответствующие меры.

Лонгини считает, что в настоящее время заболевший передает инфекцию как минимум двум-трем людям. При таком сценарии, это может привести к заражению порядка двух третей населения Земли.

По последним данным JHU CSSE, инфицировано — 64 437 человека, погибли — 1383, выздоровели — 6919. Для сравнения, 4 февраля данные были такими — 20 677 человек инфицированы, 427 погибли и 697 выздоровели. При этом некоторые ученые уверены, что истинные масштабы эпидемии скрывают.

Впрочем, как подчеркнул ученый, есть и иной вариант — инфицированными могут оказаться около 30% населения Земли. Но если специалистам удастся найти способ замедлить распространение болезни.

«Изоляция и карантин не способны остановить вирус», — заключил Лонгини.

Карта распространения коронавируса , согласно прогнозам ученых. WorldPopProject.

Как ранее сообщал Life со ссылкой на The Sun, исследовательская группа Саутгемптонского университета составила карту, как коронавирус будет распространяться в ближайшие три месяца. Прогнозы неутешительные.

Из-за того что китайский город Ухань закрыли не сразу, как минимум 5 млн жителей успели уехать за его пределы. По данным ученых, это приведет к распространению болезни по всему земному шару в кратчайшие сроки.

Карта составлена исходя из мобильных данных и информации о перемещениях более 60 тыс. сбежавших жителей китайского города. Выяснилось, что люди разъехались в 382 города за пределами страны.

О пяти миллионах уехавших ранее сообщил молекулярный вирусолог из школы биомедицинских наук Гонконгского университета Джин Дон-Ян. По его словам, «это большая проблема» и уже «слишком поздно».

Напомним, о вспышке коронавируса в Ухане стало известно в конце декабря 2019 года.