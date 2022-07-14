Третий пол на официальном уровне намерена признать ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена пересмотреть свое руководство по учету гендерной проблематики.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Согласно тексту заявления, в основу нового руководства ляжет небинарная концепция, по которой «гендерная идентичность существует в континууме», а «пол не ограничивается мужским или женским».

Это позволит сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия» и даст возможность устранить любые формы дискриминации в системе здравоохранения, цитирует заявление bfm.ru.

В ВОЗ подчеркивают — обновление происходит в свете «новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

Первое издание руководства появилось в 2011 году.

Между тем РПЦ не исключила запрета Библии в Европе из-за операций по смене пола.

Ранее altapress.ru рассказал невыдуманные истории барнаульских трансгендеров.