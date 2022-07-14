14 июля
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Здоровье

Третий пол на официальном уровне намерена признать ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) намерена пересмотреть свое руководство по учету гендерной проблематики.

Врач. Медицина.
Врач. Медицина.
CC0

Соответствующее заявление опубликовано на сайте организации.

Согласно тексту заявления, в основу нового руководства ляжет небинарная концепция, по которой «гендерная идентичность существует в континууме», а «пол не ограничивается мужским или женским».

Это позволит сосредоточится на «выходе за рамки бинарных подходов к полу и здоровью для признания гендерного разнообразия» и даст возможность устранить любые формы дискриминации в системе здравоохранения, цитирует заявление bfm.ru.

В ВОЗ подчеркивают — обновление происходит в свете «новых научных данных и концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития».

Первое издание руководства появилось в 2011 году.

Между тем РПЦ не исключила запрета Библии в Европе из-за операций по смене пола.

Ранее altapress.ru рассказал невыдуманные истории барнаульских трансгендеров.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость