Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 октября 1°C
Коронавирус
Здоровье

Тревожное открытие: ковид пагубно влияет на умственные способности

Ученые выяснили, что COVID-19 оставляет следы в нашем организме в более или менее длительной перспективе.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
ССО

Одно из недавних исследований привело к тревожному открытию — выздоравливающие после болезни люди могут иметь снижение умственных способностей, эквивалентное старению мозга на 10 лет.

Исследование провел Адам Хэмпшир, сотрудник Имперского колледжа Лондона. Он проанализировал результаты когнитивных тестов 84 285 человек, заразившихся COVID-19 или подозреваемых в заражении им.

Эти тесты, в частности, используются для проверки работоспособности людей с болезнью Альцгеймера, оценки способности решать проблемы, фокусировать внимание и управлять эмоциями, объясняет HuffPost.

Результаты показывают, что люди, перенесшие ковид, работают хуже, чем те, кто не был инфицирован.

Хотя это исследование проливает больше света на влияние вируса, к его результатам следует относиться с осторожностью.

Коронавирус. Пандемия.
Коронавирус. Пандемия.
CC0

Как сообщает Newsweek, это только предварительное исследование, и его еще предстоит проанализировать другим ученым, что должно быть сделано в ближайшее время.

Кроме того, когнитивные показатели пациентов, часть которых не уверены в том, что они были инфицированы, измерялись не до заражения, а только после, пишет bfm.ru. Следовательно, невозможно измерить уровень снижения мозговой деятельности.

Также в исследовании не уточняется, исчезнет ли это повреждение со временем или, наоборот, усугубится.

Между тем президент РФ Владимир Путин анонсировал старт массовой вакцинации в России. Глава государства выразил надежду, что к массовой вакцинации от инфекции в стране приступят уже к концу 2020 года. Путин подчеркнул, что препаратом в первую очередь будут обеспечены россияне.

Путин назвал обе российские вакцины от коронавируса эффективными и безопасными, отметив, что на подходе уже и третий препарат.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость