Тревожное открытие: ковид пагубно влияет на умственные способности

Ученые выяснили, что COVID-19 оставляет следы в нашем организме в более или менее длительной перспективе.

Одно из недавних исследований привело к тревожному открытию — выздоравливающие после болезни люди могут иметь снижение умственных способностей, эквивалентное старению мозга на 10 лет.

Исследование провел Адам Хэмпшир, сотрудник Имперского колледжа Лондона. Он проанализировал результаты когнитивных тестов 84 285 человек, заразившихся COVID-19 или подозреваемых в заражении им.

Эти тесты, в частности, используются для проверки работоспособности людей с болезнью Альцгеймера, оценки способности решать проблемы, фокусировать внимание и управлять эмоциями, объясняет HuffPost.

Результаты показывают, что люди, перенесшие ковид, работают хуже, чем те, кто не был инфицирован.

Хотя это исследование проливает больше света на влияние вируса, к его результатам следует относиться с осторожностью.

Коронавирус. Пандемия. CC0

Как сообщает Newsweek, это только предварительное исследование, и его еще предстоит проанализировать другим ученым, что должно быть сделано в ближайшее время.

Кроме того, когнитивные показатели пациентов, часть которых не уверены в том, что они были инфицированы, измерялись не до заражения, а только после, пишет bfm.ru. Следовательно, невозможно измерить уровень снижения мозговой деятельности.

Также в исследовании не уточняется, исчезнет ли это повреждение со временем или, наоборот, усугубится.

Между тем президент РФ Владимир Путин анонсировал старт массовой вакцинации в России. Глава государства выразил надежду, что к массовой вакцинации от инфекции в стране приступят уже к концу 2020 года. Путин подчеркнул, что препаратом в первую очередь будут обеспечены россияне.

Путин назвал обе российские вакцины от коронавируса эффективными и безопасными, отметив, что на подходе уже и третий препарат.