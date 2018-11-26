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Организация «Трезвая Россия» повысила Алтай в «пьяном» рейтинге

Очень большой рывок вверх в рейтинге трезвости за 2018 год сделал Алтайский край. Если годом ранее наш регион занимал 72 строку, то в этот раз переместился сразу на 39 позиций на 33 место в разряд «среднепьющих регионов». Этот рейтинг составляет организация «Трезвая Россия».

Сало и водка.
Сало и водка.
whenonearth.net

Республика Алтай в этом рейтинге стоит на 47 месте, где была и год назад. Другие наши соседи по СФО расположились в рейтинге трезвости следующим образов: Новосибирская область — 18 место (было 22), Кемеровская область — 65 место (было 55), Томская область — 55 место (было 27), Омская область — 27 место (было 40), Красноярский край — 30 место (было 58).

На первых трех местах идут самые непьющие регионы — это Чечня, Ингушетия и Дагестан. Аутсайдеры — северные и дальневосточные регионы: Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.

Во время исследования использовались материалы Росстата, Росалкогольрегулирования, министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, Центральной базы статистических данных, а также Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).

При составлении рейтинга учитывались следующие параметры:

  • число умерших в результате отравления алкоголем;
  • численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;
  • число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
  • объем всей проданной в регионе алкогольной продукции;
  • число правонарушений, связанных с незаконным производством алкоголя;
  • региональное антиалкогольное законодательство.
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