Организация «Трезвая Россия» повысила Алтай в «пьяном» рейтинге

Республика Алтай в этом рейтинге стоит на 47 месте, где была и год назад. Другие наши соседи по СФО расположились в рейтинге трезвости следующим образов: Новосибирская область — 18 место (было 22), Кемеровская область — 65 место (было 55), Томская область — 55 место (было 27), Омская область — 27 место (было 40), Красноярский край — 30 место (было 58).
На первых трех местах идут самые непьющие регионы — это Чечня, Ингушетия и Дагестан. Аутсайдеры — северные и дальневосточные регионы: Республика Коми, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Магаданская область и Чукотский автономный округ.
Во время исследования использовались материалы Росстата, Росалкогольрегулирования, министерства здравоохранения, министерства внутренних дел, Центральной базы статистических данных, а также Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
При составлении рейтинга учитывались следующие параметры:
- число умерших в результате отравления алкоголем;
- численность больных, состоящих на учете с диагнозом алкоголизм и алкогольные психозы;
- число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения;
- объем всей проданной в регионе алкогольной продукции;
- число правонарушений, связанных с незаконным производством алкоголя;
- региональное антиалкогольное законодательство.