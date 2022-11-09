Три килограмма соли. Алтайский минздрав показал, чем кормят пациентов крупной городской больницы

«Варим супА, крупяные, овощные, молочные — вкусные, никто не жалуется», — говорит диетическая сестра 8-й горбольницы Барнаула Елена Кузнецова. На ней миллион обязанностей, включая санитарный порядок и составление меню аж для девяти специальных «столов», разделенных в зависимости от заболеваний пациентов. Кому-то нельзя фрукты, кому-то грубую кашу, но абсолютно всем нельзя много соли. За этим строго следят.

Чем опасна соль

Самый главный «стол», а стало быть, диета — № 10 — он предназначен для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, которым (если уж есть такой диагноз) приходится всю жизнь ограничивать потребление соли.

На вопрос, как будете питаться, выйдя из больницы, пациент Александр Кабаев, улыбаясь, говорит: «Как попало». Но потом осекается: «Постараюсь есть правильно. Домашних переучивать не придется: я холостой». Александр — дальнобойщик и злоупотребление фаст-фудом и кофе в первую очередь и стало причиной его сердечной недостаточности.

Барнаульская горбольница № 8. Altapress.ru.

Раз в год алтайский минздрав устраивает Неделю снижения потребления поваренной соли, всячески пропагандируя здоровое питание.

Врачи говорят, что для сохранения сосудов и сердца в рабочем состоянии нужно вообще убрать солонку со стола. Елена Кузнецова рекомендует изменять вкус пищи специями — в частности отвыкнуть от вредного продукта поможет обычный черный перец, укроп, петрушка, базилик, орегано, куркума.

Соль вызывает задержку жидкости в организме. Таким образом, объем крови увеличивается, и артериальное давление повышается, «нагружая» сердце и сосуды сверх меры. Это чревато инсультами. Любители солененького часто попадают и в кардиологию.

Продуктов, которые точно помогут снизить давление, нет. Вода тоже не поможет. Сколько бы жидкости человек ни выпил после куска соленого леща, она все же задержится в организме и увеличит артериальное давление.

Оно нормализуется даже без лекарств, если сократить прием соли. Диетсестра Елена Кузнецова считает, что 99% лечения — это правильно питание.

Факт 3 грамма соли в день можно употреблять без вреда для сосудов. В колбасах содержится около 1 грамма соли на каждые 100 граммов продукта. В сырах, в зависимости от сорта, содержится до 2 граммов. Так что, съев утром бутерброд с сыром и колбасой, вы уже «закрыли» суточную норму.

Барнаульская горбольница № 8. Altapress.ru.

Что такое сердечная недостаточность

Чрезмерная нагрузка на сердце, которая вызвана повышенным артериальным давлением, чаще всего приводит к сердечной недостаточности.

Если сердце не сокращается должным образом, оно не способно вытолкнуть из желудочков достаточный объем крови. Если сердце не может полностью освободиться от объема крови и расслабиться, в следующий раз в него поступает меньший объем крови. Соответственно, и выталкивается тоже недостаточный объем.

Это приводит к тому, что внутренние органы недостаточно кровоснабжаются, а излишки жидкости на входе в сердце просто подтекают.

Выражается это целым комплексом неприятных симптомов:

Одышка

Отеки конечностей , живота , увеличение веса

живота увеличение веса Ощущение усталости , слабости в ногах

слабости в ногах Сухой кашель

Потребность в мочеиспускании в ночные часы

Тошнота , потеря аппетита , вздутие живота

потеря аппетита вздутие живота Спутанность сознания , головокружение , снижение когнитивных способностей

головокружение снижение когнитивных способностей Аритмия , тахикардия.

Боль, возникающая из-за проблем с сердцем, обычно ощущается в груди, хотя она может быть локализована в любом месте между верхней частью живота и горлом, включая плечи.

По статистике, половина больных сердечной недостаточностью живут не более пяти лет, а значительная часть из них умирает в течение всего лишь одного года.

Барнаульская горбольница № 8. Altapress.ru.

Дело привычки

Сегодня на обед в 8-й больнице щи из свежей капусты на постном бульоне, котлетки на пару с ячневой кашей и, конечно, компот. Здесь готовят завтраки, обеды и ужины почти на 500 человек, используя при этом 3 кг соли.

Еду всех специальных столов «на соль» обязательно пробует диетсестра, эта процедура порой заменяет обед. «По мне же видно», — смеется Елена Кузнецова. Затем супчики каши пробует и главная медсестра Наталья Равдина.

Все блюда доставляют прямо в палаты: в ковидное время столовую закрыли по эпидемическим причинам. Медперсонал говорит, что пациенты еду не досаливают: «С таким-то давлением лишь бы вылечиться».

Жалоб от больных нет, однако, такую пищу не все считают вкусной. Она кажется пресной, трудно привыкнуть к диете, если всю жизнь ел, что придется. И все же сменить пищевые привычки можно и нужно, на это, по словам диетологов, нужно две-три недели.

Есть в больнице одно блюдо — настоящий хит. «Мы выписываем пациентов с утра, но они говорят, что не уйдут, пока не получат на обед гороховый суп», — рассказывает Наталья Равдина.

Порции в больнице достаточно большие, но и в добавке пациентам не отказывают.

Цифра 8 граммов соли содержится в одной чайной ложке

Барнаульская горбольница № 8. Altapress.ru.

Не носите пельмени

Питание пациентов в медучреждениях регламентирует объемистый приказ Минздрава РФ № 330 от 5 августа 2003 года. Здесь расписано все — от требований к организации пищеблока до всех диет и среднесуточных наборов продуктов на одного пациента с определенным заболеванием, а также взаимозаменяемость продуктов и их химический состав.

Несмотря на строгость документа, меню и сама еда во всех медучреждениях разные, зависящие, разумеется, от профессионализма поваров.

Что пациенты не «подъедали» лишнего, медперсонал контролирует все передачки от родственников, которые, по словам Натальи Равдиной, норовят накормить больных колбасами и пельменями. В идеале ничего домашнего пациентам есть нельзя, все должно быть в магазинной упаковке с известным сроком годности.

Если соблюдать все строгости, то больным нельзя передавать молочные и кисломолочные продукты (за их сроком годности трудно уследить), газированные напитки, экзотические фрукты и ягоды, а также торты и пирожные.