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Здоровье

Три сценария развития ковид-пандемии описали эксперты

Ученые пытаются найти ответ, как будет развиваться пандемия коронавируса в ближайшие годы. Ряд исследований, моделирование, а также анализ статистических данных показывают, что наиболее вероятны три сценария.

Коронавирус. Он с нами надолго.
Коронавирус. Он с нами надолго.
Pixabay.com

Без контроля

Человечеству не удастся взять вирус под контроль. Появление разных мутаций приведет к росту инфицированных и еще большего числа новых вариантов инфекции, пишет «Росбалт».

Сезонный ковид

COVID-19 станет сезонным, но все еще опасным заболеванием — таким, как грипп. При этом серьезность заболевания и количество госпитализаций, а также число смертей значительно снизятся. В то же время вирусная инфекция создаст серьезную нагрузку на системы здравоохранения большинства стран.

Простуда

Коронавирус перейдет в простуду. У населения установится определенный иммунитет, а тяжесть COVID-19 со временем будет уменьшаться. Выдержки из отчета ученых опубликованы в журнале Nature.

Между тем специалисты Минздрава готовят 12-ю методичку рекомендаций по лечению ковида.

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