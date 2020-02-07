Целовали мертвых и заражались: какие эпидемии поразили мир в XXI веке

В конце 2019 года Китай напугал весь мир новым неизвестным вирусом, который начал распространяться по разным странам. С начала XXI века население планеты уже не раз сталкивалось с инфекционными заболеваниями, которые стали серьезными вызовами для человечества. Altapress.ru вспомнил самые известные эпидемии этого столетия.

Эбола

В 2013—2016 годах в Западной Африке произошла вспышка Эболы, которая унесла жизни более 11 тысяч человек. У этого вируса высокий уровень смертности — 70−90%, Несмотря на этот страшный показатель, вакцины от вируса до сих пор нет, пишет asiaplustj.info.

Эбола считается не очень заразной, так как вирус не передаётся воздушно-капельным путём. Эболой можно заразиться через контакт с жидкостями зараженного. Естественные носители вируса — летучие мыши — крыланы.

Эбола поразила именно Африку по нескольким причин. В некоторых африканских племенах летучих мышей едят. Во многих поселениях региона царит антисанитария. Наконец, на континенте сильны традиции: например, скорбящие родственники обязательно целовали на прощание трупы близких, умерших от Эболы, после чего заражались.

Симптомы В первые дни — высокая температура, мышечные боли, снижение аппетита. Следом — рвота и диарея, приводящие к обезвоживанию. Последние этапы — внутреннее кровотечение, кома и смерть.

Ребенок. Эпидемия СС0

Атипичная пневмония

Вспышку атипичной пневмонии зафиксировали в 2002 году в южно-китайской провинции Гуандун, сообщает ТАСС. Официально этот вирус называется ТОРС — тяжелый острый респираторный синдром. Эпидемия распространилась на другие районы Китая, Вьетнам, Новую Зеландию, Индонезию, Таиланд и Филиппины, отдельные случаи заболевания фиксировали в Северной Америке и в Европе. Один зафиксировали в России: этот пациент вылечился.

По данным ВОЗ, в 2002—2003 годах общее число заболевших в 37 странах мира достигло 8437 человек, из них умерли 813.

Симптомы В первые дни температура от 38 градусов и выше, сухой кашель, общее недомогание. При этом нет насморка. Через неделю кашель усиливается, появляется отёк лёгких, а за ним — дыхательная недостаточность. Заканчивается всё терминальной стадией — начинают отказывать внутренние органы.

Болезнь. Перчатки СС0

Птичий грипп

Птичий грипп — вирус H5N1 — один из 15 известных штаммов вируса, которыми болеют птицы.

Вирус передаётся только от прямого контакта человека с инфицированной птицей: во время разделки или употребления её мяса. В 2003 году в Азии зарегистрировали вспышку болезни, которая быстро распространилась на Европу и Африку. После этого только в Азии уничтожили более 140 миллионов кур.

На конец 2013 года в 15 странах птичий грипп поразил 649 человек, 384 из них умерли.

Симптомы Температуры тела повышается до 39 градусов, появляется сухой кашель. У некоторых больных практически одновременно могут возникать симптомы поражения нижних дыхательных путей в виде одышки и затрудненного дыхания.

Укол , болезнь , шприц. CC0

Свиной грипп

Свиной грипп — вирус H1N1, передающийся как от животных к человеку, так и между людьми. В 2009 году вспышка заболевания произошла в Мехико. Затем вирус распространился по Мексике, США, Европе.

Основной риск свиного гриппа — в развитии у больного пневмонии. Смертность при инфицировании данным вирусом не превышает смертности при поражении другими штаммами гриппа. В мире было зафиксировано свыше 414 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения свиным гриппом, более 5 тыс. заболевших скончались.

Симптомы На первых этапах болезнь выглядит как лёгкая вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая быстро прогрессирует до тяжёлой пневмонии, сепсиса. В ряде случаев начинается внутреннее кровотечение и отказ внутренних органов.

Эпидемия. Маска СС0

Ближневосточный респираторный синдром

Ближневосточный респираторный синдром (БВРС) вызывает бетакоронавирус. Точный источник происхождения вируса не известен, предположительно, его носители — одногорбые верблюды. По данным ВОЗ, от человека к человеку БВРС передаётся «при тесном контакте»: между членами семьи, пациентами и врачами, но как именно — не ясно.

Вакцины или лекарства от болезни нет до сих пор. Около 80% всех заболеваний зарегистрировано в Саудовской Аравии.