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Здоровье

Центру доктора Бубновского исполняется 10 лет

Центр доктора Бубновского в Барнауле празднует день рождения 19 марта. Ему исполняется 10 лет.

Центр доктора Бубновского.
Центр доктора Бубновского.
Архив Центра доктора Бубновского.

Всего в России и мире работают более 150 центров доктора Бубновского. В них пациентам предлагают авторскую систему восстановления здоровья без лекарств, помощь в день обращения и индивидуальную программу кинезитерапии (непринудительного восстановления позвоночника. — Прим. ред.)

Создатель центров — Сергей Бубновский, доктор медицинских наук и профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН.
Кроме того, Бубновский — телеведущий, а также автор 12 патентов и больше чем 20 научно-популярных книг.

В Барнауле Центр доктора Бубновского работает с 2012 года. «Это не тренажерный зал в общепринятом смысле этого словам, это не больница, какой мы привыкли представлять», — рассказывают сотрудники о доброжелательной атмосфере и необычных тренажерах центра.

Центр доктора Бубновского.
Центр доктора Бубновского.
Архив Центра доктора Бубновского.

Редакция altapress.ru поздравляет барнаульский Центр доктора Бубновского с юбилеем! Желаем процветания, улыбчивых и счастливых клиентов, больших успехов в работе и уверенности в будущем!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице Центра доктора Бубновского «ВКонтакте».

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