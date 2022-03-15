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Жизнь

Депутату АКЗС Денису Голобородько исполняется 29 лет

Депутат АКЗС Денис Голобородько отмечает день рождения 15 марта. Ему исполняется 29 лет.

Денис Голобородько.
Денис Голобородько.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Денис Голобородько родился в селе Благовещенка. В 2015 году он с отличием окончил юридический факультет Алтайского госуниверситета, а в 2017-м получил дополнительное образование по направлению «Финансовый менеджмент» в Финансовом университете при Правительстве РФ.

Ранее депутат также был заместитетелем начальника Управления воспитательной и внеучебной работы.

Редакция altapress.ru поздравляет Дениса с днем рождения! Желаем всех благ, счастья и крепкого здоровья, достижения поставленных целей и интересной работы!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице Дениса Голобородько в «ВКонтакте».

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