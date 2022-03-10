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Жизнь

Производителю натуральных продуктов «Роса» исполняется 30 лет

Компания «Роса», производящая продукты из алтайского зерна, отмечает день рождения 10 марта. Ей исполняется 30 лет.

Продукция компании "Роса".
Продукция компании "Роса".
архив компании "Роса"

За счет регулярной модернизации производства «Роса» выпускает больше 150 наименований продукции: крупы, хлопья, не требующие варки, смеси круп, муку и макароны.

Изделия «Росы» представлены во всех регионах России. Они завоевывали награды на конкурсах качества, в том числе в телевизионном проекте «Контрольная закупка».

Редакция altapress.ru поздравляет компанию «Роса» с днем рождения! Желаем благополучия, финансового процветания, удачного производства и успешной деятельности!

Присоединиться к поздравлениям можно на странице «Вконтакте».

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