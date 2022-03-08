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Жизнь

Главе алтайского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину исполняется 61 год

8 марта день рождения отмечает Сергей Завалихин, председатель правления Алтайской краевой организации имени Героя Советского Союза К. Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана». Ему исполняется 61 год.

Сергей Завалихин, председатель краевой организации Союза ветеранов Афганистана.
Сергей Завалихин, председатель краевой организации Союза ветеранов Афганистана.

Сергей Завалихин имеет множество наград, например, орден «За заслуги», медали «Ветерану-интернационалисту», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За верность долгу и Отечеству», «Участнику войны в Афганистане», «За ратную доблесть», «Участнику локальных конфликтов», «Ветеран ОКСВА» и другие.

Сергей Завалихин &quot;зарядил&quot; барнаульских пенсионеров на победу.
Сергей Завалихин «зарядил» барнаульских пенсионеров на победу.
архив Регионального отделения «Единой России»

Помимо патриотического воспитания молодежи, развития спорта среди подростков, он на посту депутата Барнаульской гордумы занимается вопросами законности и входит в соответствующий комитет.

Altapress.ru поздравляет Сергея Вячеславовича с днем рождения и желает больших профессиональных и личных успехов!

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