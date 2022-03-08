Главе алтайского Союза ветеранов Афганистана Сергею Завалихину исполняется 61 год

Сергей Завалихин имеет множество наград, например, орден «За заслуги», медали «Ветерану-интернационалисту», «Воину-интернационалисту от благодарного афганского народа», «За верность долгу и Отечеству», «Участнику войны в Афганистане», «За ратную доблесть», «Участнику локальных конфликтов», «Ветеран ОКСВА» и другие.
Помимо патриотического воспитания молодежи, развития спорта среди подростков, он на посту депутата Барнаульской гордумы занимается вопросами законности и входит в соответствующий комитет.
Altapress.ru поздравляет Сергея Вячеславовича с днем рождения и желает больших профессиональных и личных успехов!