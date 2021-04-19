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Здоровье

Турция опровергла согласие на производство российской вакцины от коронавируса

Те, кто якобы сообщал об одобрении производства российской вакцины «Спутник V» в Турции, опровергли эту информацию: сообщение оказалось ошибкой журналиста, пишет РИА Новости.

Коронавирус. Вакцина.
Коронавирус. Вакцина.
CC0

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил», — заявил член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.

По мнению эксперта, журналист не совсем верно понял, пишет Lenta.ru.

«Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — приводит агентство его слова о газете Yeni Safak.

Об якобы выданном одобрении турецких властей сообщалось ранее 19 апреля.

Между тем сибирякам посоветовали взять благословение батюшки на прививку от COVID-19.

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