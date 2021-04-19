Турция опровергла согласие на производство российской вакцины от коронавируса

«Я сказал журналисту, что в Турции проводятся испытания российской вакцины, и лишь по некоторым их этапам получены промежуточные положительные результаты. Больше я ничего не говорил», — заявил член научного совета при минздраве Турции по коронавирусу Турции Афшин Эмре Кайыпмаз.
По мнению эксперта, журналист не совсем верно понял, пишет Lenta.ru.
«Но я очень расстроен, позвонил в газету, и сейчас они убирают эту новость с сайта», — приводит агентство его слова о газете Yeni Safak.
Об якобы выданном одобрении турецких властей сообщалось ранее 19 апреля.
Между тем сибирякам посоветовали взять благословение батюшки на прививку от COVID-19.