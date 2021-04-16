Сибирякам посоветовали взять благословение батюшки на прививку от COVID-19

Мужчина зашел в кабинет, в котором находились священные изображения и маленький алтарь.
«А у вас перед вакцинацией можно и молитву прочитать?» — поинтересовался кемеровчанин.
Ему ответили, что помолиться можно, но «нужно сначала благословение взять на вакцинацию… к батюшке».
Представитель Кемеровской епархии Вячеслав Ланский отметил изданию, что часть священнослужителей уже поставили себе прививки — они делятся своим опытом.
«Для многих людей вопрос вакцинации является очень непростым, соединенным с необходимостью принять волевое решение. И в таком случае благословение может поддержать человека в его выборе. Естественно, благословение не является обязательным условием для вакцинации ни для христиан, ни, тем более, для нецерковных людей», — пояснил он.
Ранее в Кемеровской епархии прокомментировали «небожеские цены» на пустые бутылки для крещенской воды.