Сибирякам посоветовали взять благословение батюшки на прививку от COVID-19

Жителю Кемерова предложили в городской поликлинике № 5 взять благословение на прививку от коронавируса, пишет « Сибдепо ».

Мужчина зашел в кабинет, в котором находились священные изображения и маленький алтарь.

«А у вас перед вакцинацией можно и молитву прочитать?» — поинтересовался кемеровчанин.

Ему ответили, что помолиться можно, но «нужно сначала благословение взять на вакцинацию… к батюшке».



Представитель Кемеровской епархии Вячеслав Ланский отметил изданию, что часть священнослужителей уже поставили себе прививки — они делятся своим опытом.

«Для многих людей вопрос вакцинации является очень непростым, соединенным с необходимостью принять волевое решение. И в таком случае благословение может поддержать человека в его выборе. Естественно, благословение не является обязательным условием для вакцинации ни для христиан, ни, тем более, для нецерковных людей», — пояснил он.

Ранее в Кемеровской епархии прокомментировали «небожеские цены» на пустые бутылки для крещенской воды.