«Небожеские цены» на пустые бутылки для крещенской воды объяснили в Кемеровской епархии

В Кемеровской епархии прокомментировали ценники на бутылках на Крещение, которые возмутили местных жителей, пишет « Сибдепо ».

В Барнауле празднуют Крещение. 19 января 2017 года.

19 января в соцсетях появились фотографии из храма, в котором кемеровчанам предлагали взять святую воду. При этом бутылки стоили дорого.

«За тару объемом 1,5 литра просили 30 рублей, за 3 литра — 50 рублей, а за 5 литров — 70 рублей», — отмечает издание.

Руководитель информационно-просветительского отдела Кемеровской епархии диакон Вячеслав Ланский пояснил природу ценников на пустых пластиковых бутылках.

«Крещенская вода раздается всем желающим безвозмездно. Плата за пустые бутылки в храмах — это разновидность пожертвований и оно добровольное», — подчеркнул диакон.

Ланский заверил, что если человек не желал потратить деньги, то наливали в его тару или в платную бутылку бесплатно: «Достаточно только спросить, вряд ли откажут».

Ранее кемеровский священник Чертков рассказал, что крест делает с водой на Крещение.